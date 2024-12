Ilrestodelcarlino.it - Valsa, gara dentro-fuori per cambiare la stagione

È il match da, occasione unica per ribaltare il senso di unama anche missione di fatto impossibile contro una squadra che ha già giocato una ventina di match in, senza perderne nemmeno uno. Il giorno di Perugia-Modena, quarto di finale di Coppa Italia insecca al PalaBarton, è anche il giorno del match forse più affascinante che laGroup giocherà in, allo stesso tempo una partita che davvero De Cecco e compagni possono affrontare con la testa libera e il braccio sciolto. Se giocare contro lo stesso avversario dopo soltanto quattro giorni sia un vantaggio o uno svantaggio è difficile da dire, certo è che sicuramente Perugia alzerà i giri del motore, non si distrarrà come successo ad esempio nel finale di primo set e probabilmente non relegherà Semeniuk alla panchina, giocando con tutti gli effettivi migliori.