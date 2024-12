Scuolalink.it - Sciopero nella scuola il 10 gennaio: il CSLE ferma le lezioni

Il 102025 le scuole italiane potrebbero essere ferme. La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei () ha infatti proclamato unogenerale che coinvolgerà tutto il personale scolastico, dai docenti agli Ata, passando per gli educatori. Sia i lavoratori a tempo determinato che quelli indeterminato sono chiamati a incrociare le braccia per l’intera giornata. Quali le ragioni dello? Le motivazioni alla base di questa serrata non sono state ancora ufficialmente dettagliate dal sindacato. Tuttavia, è lecito ipotizzare che ilstia portando avanti una battaglia per il miglioramento delle condizioni lavorative del personale scolastico, per un aumento degli stipendi e per una riforma del sistema educativo che valorizzi maggiormente il ruolo degli insegnanti. Impatti sulla didattica e servizi scolastici Loavrà inevitabili ripercussioni sulla didattica e sui servizi offerti dalle scuole.