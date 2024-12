Ilfattoquotidiano.it - Più soldi per il bonus psicologo, ma le risorse restano insufficienti: anche nel 2025 solo una piccola quota di domande sarà accettata

nelchi ha bisogno di sostegno psicologico potrà chiedere unfino a 1.500 euro l’anno (la cifra dipende dall’Isee) per pagare le sedute di psicoterapia. Mail prossimo anno lea disposizione saranno troppo poche per garantire aiuto a tutti quelli che lo chiedono. La legge di Bilancio appena approvata ha aumentato lo stanziamento a disposizione da 8 a 9,5 milioni per il, mentre nel 2026 si passa da 8 a 8,5 milioni e nel 2027 da 8 a 9. La situazione è destinata a peggiorare rispetto al 2023, quando a fronte di 10 milioni di euro a disposizione leaccolte sono state meno del 3% di quelle inviate all’Inps. Per il 2024, dopo lo stanziamento aggiuntivo previsto dal decreto Omnibus, ci sono 12 milioni, ma non si può ancora chiederlo:stavolta la finestra per la presentazione dellesi aprirà probabilmentein primavera.