Distrugge cinque auto parcheggiate: arrestato

Ha preso a calci e pugnilungo via Venini, a due passi da viale Monza,ndo in una manciata di minuti parabrezza e carrozzerie. Ma l’uomo è stato notato dalla polizia, che lo ha: è un diciottenne marocchino, con precedenti. Un’azione vandalica che, sabato sera, non è sfuggita neppure a passanti e a residenti della zona: "Avevo appena parcheggiato in via Battaglia e ho visto tutto. Follia: saltava sullea piè pari", una testimonianza scritta su Instagram, a commento della storia postata sulla pagina di “nolomilano“ con tanto di foto con parabrezza completamente rovinato, sfondato e pieno di crepe. Il vandalo ha colpito poco prima delle 23.30: stando a quanto emerso, di punto in bianco ha iniziato ad attaccare le macchine in sosta. Ne ha distrutte, finché un’della polizia che stava perlustrando la zona non lo ha bloccato.