Lanazione.it - "Cresceremo vostra figlia per voi": monossido, strage di Firenze. La frase dall'altare dei parenti di Racheli

, 30 dicembre 2024 – “per voi, dandole quell’affetto che voi le avete dato come straordinari genitori”. Sono le strazianti parole di un cugino di Matteo, l’uomo morto a, nella sua casa di San Felice a Ema insieme alla compagna Margarida Alcione e al figlio Elio, 11 anni a causa di una fuga didi carbonio che non ha lasciato scampo ai tre. Si è salvata invece la figlioletta della coppia. La piccola è adesso fuori pericolo all’ospedale di Careggi. E ai funerali die della compagna, che si sono svolti a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, di dove l’uomo era originario, isi sono stretti proprio intorno alla piccola, ancora ricoverata. Uccisi dal, l’addio al piccolo Elio. La mamma: ‘Orgogliosa di essere stata tua madre’ Un cugino di Matteoha letto delle frasi, come spiega il Giornale di Brescia, dicendosi disposto insieme al resto della famiglia a crescere la bambina.