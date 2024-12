Scuolalink.it - Concorso per accompagnatori al pianoforte: opportunità al Conservatorio di Potenza

Ildi Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” diha indetto unpubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 3ala tempo indeterminato. Un’ottimaper i musicisti che desiderano intraprendere una carriera stabile nel mondo della musica classica. Requisiti e prove d’esame Per partecipare al, è necessario essere in possesso di un diploma accademico di secondo livello in Clavicembalo,storico, Maestro collaboratore,Jazz. Saranno valutate anche le esperienze pregresse e i titoli conseguiti in conservatori con ordinamento precedente. Le prove d’esame verteranno sull’esecuzione pianistica di brani dal repertorio classico, sull’accompagnamento di cantanti e strumentisti e sulla lettura a prima vista di arie d’opera e movimenti di concerti solistici.