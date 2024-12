Terzotemponapoli.com - Collauto: “Il Napoli ha una filosofia di gioco nuova. Conte ha riportato entusiasmo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia, ex direttore sportivo del Venezia ed ex calciatore del Como. Queste le sue parole:Considerando quanto accaduto l’anno scorso, possiamo parlare di un miracolo sportivo il primo posto del?“No, non parlerei di miracolo sportivo. Nonostante l’anno un po’ complicato che ha vissuto illa scorsa stagione, la squadra ha sempre avuto una base importante. Piuttosto, credo si tratti di un cambiamento di mentalità e forse anche di, sia per la squadra sia per il club, con l’avvento di un nuovo allenatore. Lo scorso anno, purtroppo, ilha raccolto pochi risultati e ha vissuto un periodo di scarso. Questo però potrebbe essere stato utile per ripartire. Quest’anno la squadra ragiona diversamente, ha unadi, e con un allenatore differente è riuscita a ricreare, vincendo partite difficili come quella di ieri.