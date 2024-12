Ilrestodelcarlino.it - Caos e feriti alla discoteca Donoma: spray al peperoncino e pestaggi

Civitanova, 30 dicembre 2024 – Spruzzaalale viene fermato dai carabinieri un giovane di origini maghrebine. Poco dopo un albanese dà in escandescenze fuori dal locale, scatta una rissa e interviene la sicurezza. Infine, un 14enne aggredito con loalè stato soccorso lungo la via dietro al locale. È il bilancio della nottata dell’altro ieri, decisamente movimentata dentro e fuori il locale, riaperto dopo i 5 giorni di stop imposti dquestura. Tutto è cominciato quando un ragazzo ha iniziato a spruzzarealnellaed è subito stato bloccato dal personale della sicurezza del. Per fortuna, l’intervento tempestivo della security ha evitato una evacuazione di massa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e portato via il giovane.