Altro che Stella di Natale! È questa la pianta più decorativa per il Natale 2022: l'Ardisia.

Le feste si avvicinano, ma se volete unadavvero, alladio al classico agrifoglio, nelpreferite, ve ne innamorerete.Si tratta di una piantina sempreverde che regala meravigliose bacche rosse, perfetta per questo periodo dell’anno, così magico e incantevole.Arriva alle nostre latitudini dalle lontane Indie orientali e dalla Cina, è un alberello da interni, amatissimo per i suoi fiori e i suoi frutti, non commestibili. In media, ha un altezza inferiore al metro, che si aggira intorno agli 80 centimetri. Le sue foglie sono verdi scuro, oblunghe e lucidissime, con i margini ondulati. Si erge dritta e fiera e produce deliziosi fiorellini bianchi a forma di stelle, con screziature rosse. Emanano un delizioso profumo e si presentano a grappoli, solo dopo, compaiono i frutti, sotto forma di bacche vermiglie che permangono fino alla nuova fioritura!Fiorisce a giugno ed a dicembre che regala il abito più festoso, natalizio.