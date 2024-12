Quotidiano.net - 4 ristoranti, l’Italia si svela a tavola: unica e conservatrice

Roma, 30 dicembre 2024 – Così Alessandro Borghese – 4è arrivato alla decima edizione, iniziata il 22 dicembre su Sky Uno, mentre su Tv8 imperversano le repliche: finora, 107 puntate. La formula è ben nota: quattro ristoratori si sfidano votandosi a vicenda, sotto la supervisione di Borghese che fa ironie e ispeziona cucine: e sì, c’è incredibilmente chi ancora non etichetta gli avanzi e si ostina ad appendere i coltelli invece di riporli. La forza del programma sta nella sua implacabile ripetitività: cambiano i posti, le località, il piatto oggetto di bonus, ma tutto il resto è l’eterno ritorno del sempre uguale, comprese le frasi di Borghese, che del resto assomiglia sempre di più alla sua imitazione, quella di Max Giusti per i Gialappi. D’accordo: si tratta dell’ennesima manifestazione dell’attuale cucinomania televisiva, per cui ogni volta che clicchi sul telecomando c’è sempre qualcuno che spignatta.