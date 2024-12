Oasport.it - WTA Auckland 2025: Lucrezia Stefanini centra l’accesso al tabellone principale

si è qualificata per il torneo WTA 250 dindo così il primo passaggio da uncadetto a quelloin un torneo sul circuito maggiore per la stagione(lo fa, è pur vero, nel 2024). Battuta l’americana Emina Bektas con il punteggio di 6-3 7-5 in poco meno di un’ora e mezza.Nel primo set parte subito con lo spirito giusto l’azzurra, che non ha mai difficoltà al servizio (i primi tre turni di battuta li tiene a zero) e, poi, su quello dell’avversaria trova il break che vale il 2-0, manca di poco quello del 4-0 e si prende con successo anche quello del 5-1. All’atto di chiudere il parziale, però, piccolo passaggio a vuoto, ma è l’unico game di servizio in cui perde 4 punti al cospetto di altri quattro tenuti a zero.Le cose si complicano in maniera decisamente maggiore nel secondo set.