Ilrestodelcarlino.it - Titani e United hanno un obiettivo: la salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Marino con l’Altopascio e Riccione con lo Zenith Prato. Le vacanze di Natale sono quasi al capolinea per le due formazioni biancazzurre di casa nostra. Pronte a tornare in campo tra una settimana esatta per la prima del girone di ritorno e del nuovo anno. Il 2025 si apre con un chiaroper tutti: mantenere la categoria. Perché quello di andata ha detto chedovranno stringere i denti per cercare di lasciare in fretta la parte bassa della classifica. Quello della prima parte di stagione stato un percorso piuttosto travagliato fatto più di rivoluzioni che di certezze. Sul Titano il cambio di proprietà avvenuto la passata stagione ha vissuto un periodo di assestamento che di certo non ha giovato. L’addio del direttore sportivo Bollini, poi l’esonero di mister Cascione.