Ilrestodelcarlino.it - Petroselli è campione italiano di ornitologia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un anno di grandi successi per l’allevatore di uccelli Davidedi Montefano. Dal 14 al 22 dicembre, si è svolto il 55° Campionatodia Montichiari, in provincia di Brescia, con la partecipazione di ben 12mila uccelli. Davide ha brillato aggiudicandosi il primo e il secondo premio nella categoria "Acanthis flammea e delle loro sottospecie", grazie a due esemplari eccezionali di Acanthis Flammea Rostrata. Questi riconoscimenti testimoniano non solo le sue competenze come allevatore, ma anche l’alta qualità del suo lavoro. Questo trionfo segue un anno ricco di successi, culminato con la vittoria al Campionato europeo dia novembre 2024 a Trevignano Udinese, dove ha conquistato il primo premio nella categoria "Cardelid’ in Show" con il suo "Organetto Cabaret X Cardellino Parva".