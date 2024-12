.com - Napoli-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il. La squadra di Antonio Conte ospita, nella 18esima giornata di Serie A, ilal Maradona per inseguire la vetta della classifica. I partenopei, vittoriosi nell’ultimo turno contro il Genoa, al momento hanno 38 punti in classifica, mentre i lagunari di Di Francesco sono fermi al penultimo posto in classifica a quota 13. La sfida traè in programma oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 15. Ecco le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte(3-5-2): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francescosarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.