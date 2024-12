Lapresse.it - Germania, Musk appoggia AfD su Die Welt: si dimette giornalista

Elonha scritto un articolo sulam Sonntag, l’edizione domenicale del quotidiano tedesco Die, in cui esprime il suo appoggio per il partito di estrema destra Afd in vista delle prossime elezioni in, previste per il 23 febbraio. “L’AfD è l’ultima scintilla di speranza per questo Paese”, ha scrittonel suo commento, aggiungendo che il partito di estrema destra “può guidare il Paese verso un futuro in cui la prosperità economica, l’integrità culturale e l’innovazione tecnologica non siano solo desideri, ma realtà”. Il ceo di Tesla ha anche sottolineato che i suoi investimenti ingli danno il diritto di commentare le questioni politiche del Paese. “L’immagine dell’AfD come estremista di destra è chiaramente falsa, se si considera che Alice Weidel, leader del partito, ha una partner dello stesso sesso originaria dello Sri Lanka! Vi sembra una cosa da Hitler? Per favore!”, ha scritto ancora