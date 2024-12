Cityrumors.it - Da oggi ci sarà un solo caricabatterie per gli smartphone: tutti gli altri saranno incompatibili

In Europa diventa obbligatorio l’attacco USB-C peri dispositivi: come cambierà il metodo di ricarica da adesso in poiDa ieri, 28 dicembre, l’Unione Europea impone un nuovo standard pere piccoli dispositivi elettronici.questi dovranno essere dotati di una porta USB-C. Una svolta tecnologica che punta a semplificare la vita dei consumatori e a ridurre i rifiuti elettronici.Daciunper gligli– Cityrumors.itLa decisione arriva dopo l’approvazione della legge da parte del Parlamento Europeo nel 2022. Il principio è semplice: meno cavi einutilizzati equivalgono a meno sprechi. Petra De Sutter, ministro federale delle telecomunicazioni, ha sottolineato: “Riducendo il numero di, diminuiamo la montagna di rifiuti elettronici.