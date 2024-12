Laprimapagina.it - Crotone, anno nuovo aspettative vecchie per i giovani in cerca di occupazione

Leggi su Laprimapagina.it

Buon. Tanti auguri. Che ilsia come meglio te lo aspetti. Gli auguri sono l’auspicio della speranza per ogni persona che li riceve. Farli non costa niente. Mi capita spesso di recarmi fuorie oltre la Calabria insieme a mia moglie per trascorrere le festività Natalizie con i nostri figli che vivono in altra Regione fin dai tempi dell’università. Durante i giorni di permanenza dove vivono i nostri figli si è sempre in giro per le vie della Città: fare choping per i regali nei grandi centri commerciali, ammirare le novità realizzati nell’in corso da parte delle Istituzioni. Durante il “girovagare” per la Città l’evento più gratificante incontrare amici ed ex compagni di scuola insieme ai rispettivi figli che vivevano a. Inutile dire della gioia nellincontrarci.