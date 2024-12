Donnapop.it - Chiara Ferragni, ma non ti annoi mai a fare la vittima? Il VIDEO in cui saluta il 2024 è stucchevole e ipocrita

Leggi su Donnapop.it

Ilnon è stato un anno semplice per, che era già reduce da una brutta crisi con Fedez dovuta a quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023.Nonostante tutto, però, l’influencer ha deciso di rimettersi in piedi e ricomporre i pezzi distrutti della sua vita; come sappiamo, dopo lo scandalo del Pandoro-Gate e il lavoro in netto calo, per l’imprenditrice digitale è arrivato anche il divorzio dall’ex marito Federico Lucia, padre dei suoi due figli.Quello che però lascia senza parole – e a dire il vero ha proprio stancato – è la retorica secondo cuisi dipinga sempre come la poverasacrificale di un pubblico che non la capisce e non ha pietà per lei. Ricordiamo che i suoi avvocati hanno chiesto l’archiviazione per ciò che riguarda il Pandoro-Gate, sottolineando che quanto accaduto non costituisce reato.