Ilrestodelcarlino.it - "Villa Sorra sarà pronta tra estate e autunno 2025"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’anno che verrà, per Castelfranco Emilia,quello della conclusione di grandi cantieri – in primis– ma anche quello dell’avvio di altri importanti interventi. Il "Carlino" ne ha parlato direttamente con il sindaco, Giovanni Gargano. Sindaco, prima dei grandi progetti rimaniamo un attimo sull’attualità. Il 7 gennaio la questione topi alle Walt Disneyconclusa? "Già durante l’ultimo controllo, Nas e Usl hanno confermato che tutto quello che stiamo facendo è conforme e adatto alla tipologia del problema. In questi giorni stiamo intensificando ulteriormente le attività e il nostro auspicio, appunto, è che l’inizio delsia privo di simili problematiche". Veniamo ai lavori di. La vedremo completata? "È il cantiere più importante che abbiamo in corso, da quasi 7 milioni di euro, e che mi auguro di vedere ultimato tra l’e l’del".