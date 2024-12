Lanazione.it - Stop alle barriere architettoniche, a Firenze il Comune finanzia 800 scivoli. “Al sicuro tutti gli attraversamenti”

, 28 dicembre 2024 – Ottocentoper limaregli ’’spigoli’’ delladifficile per le persone disabili. Palazzo Vecchio mette sul piatto un milione e 800mila euro. “In due anni renderemo accessibiliglipedonali di, a favore delle persone con disabilità o difficoltà motorie – dice l’assessore al traffico Andrea Giorgio – abbiamo stanziato i soldi da investire per l’abbattimento dellein città, che sono state interamente mappate, e tra le priorità abbiamo messo proprio i circa 800su cui a oggi risulta necessario intervenire”. Il responsabile della mobilità di Palazzo Vecchio presenta così l’accordo quadro da 1,8 milioni di euro, già approvato dalla giunta comunale, con cui da inizio anno saranno portati avanti interventi di risoluzione delle situazioni di non completa accessibilità in tutto il territorio comunale, partendo da una mappa interattiva fatta redigere proprio dal