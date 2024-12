Lanazione.it - Podismo, l’Americana in piazza: foto e classifica

Pistoia, 28 dicembre 2024 – Un successo che era nell'aria e che non ha deluso le aspettative: l'edizione sperimentale della corsa podistica "Americana", ispirata alla celebre formula ciclistica, ha conquistatodel Duomo a Pistoia, regalando emozioni e spettacolo. Organizzata dalla Silvano Fedi, la manifestazione ha preso il via nel primo pomeriggio con un prologo dedicato alle categorie giovanili, preludio a una gara avvincente che ha trasformato il cuore della città in un'arena sportiva. Pistoia, ledell'Americana inGli atleti si sono sfidati su un anello di circa 200 metri, interamente ricavato nella suggestiva cornice della. La formula, tanto semplice quanto spettacolare, prevedeva un giro di lancio-recupero e un giro decisivo in cui l’ultimo atleta al traguardo veniva eliminato.