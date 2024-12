Secoloditalia.it - Osteria del Velodromo Vecchio – Roma

Leggi su Secoloditalia.it

delVia Genzano, 139 – 00179Telefono: 06/7886793Sito Internet: www.del.itTipologia:naPrezzi: antipasti 4/12€, primi 10/11€, secondi 12/15€, dolci 5€Chiusura: Domenica sera; LunedìOFFERTAIn questa storica insegna, che deve il suo nome al vicino motoAppio operativo fino agli anni ‘50, si perpetua la tradizione giudaiconesca con piatti veraci, in dei casi scomparsi dai menù cittadini, e mediamente appaganti, anche se alcune incertezze riscontrate in occasione della nostra ultima visita ci fanno essere prudenti nel voto. La proposta è riportata su una lavagna posta all’ingresso del locale, che serve a rassicurare l’avventore circa i prezzi, davvero abbordabili; una volta seduti al tavolo saranno i camerieri a raccontarla a voce (il menù non viene portato neanche dietro richiesta), nel nostro caso partendo curiosamente dai primi piatti, omettendo l’antipasto misto invece disponibile.