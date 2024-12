Inter-news.it - Nico Paz, Nesti: «So come può servire a Inzaghi. Inter, occhi anche su un altro!»

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara a salutare sul campo il 2024 e ad accogliere la prima sessione di mercato del 2025. Proprio in quest’ottica il giornalista Carlodice la propria sul giovane del ComoPaz, e non solo.PRESENTE E FUTURO – Si è parlato tantissimo diPaz in ottica. Esprime la propria opinione sull’eventuale colpo nerazzurroCarlo: «Paz erede di Mkhitaryan all’? È un giocatore veramente moltoessante dal punto di vista della creatività, della fantasia, dell’imprevedibilità. Ma c’èuncalciatore argentino, di diciassette anni, di cui adesso non si parla ma di cui si è parlato in passato. Si tratta di Franco Mastantuono, che in Argentina viene considerato un talento emergente e sul quale ha messo gliqualcosa di più l’, non per adesso ma per il futuro.