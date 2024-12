Ilgiorno.it - Milano, incidente tra mezzo dell’Amsa e un’auto: tre feriti

– Tre persone sono rimaste ferite a seguito di unavvenuto nelle prime ore del mattino a, in via Zama, tra undell'Amsa, la società che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e un'auto, sulla quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 26 anni. L'impatto è avvenuto attorno alle 5 a poca distanza dall'ingresso dello stabilimento di Amsa. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente del camioncino, un uomo di 60 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. La ragazza di 26 anni è stata trasportata al Policlinico in codice giallo, mentre il 26enne alla guida dell'auto e il 60enne alla guida delAmsa sono stati portati negli ospedali Policlinico e Fatebenefratelli in codice verde.