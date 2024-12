Formiche.net - L’auto elettrica sbanca in Cina. Ma non è una buona notizia per l’Europa

Un sorpasso di quelli che fanno rumore. Se il 2024 verrà ricordato come l’anno dell’apertura del cantiere per la storica fusione tra Honda e Nissan e della gravissima crisi di Volkswagen, il 2025 sarà forse consegnato alla storia per un altro motivo: i veicoli elettrici nel 2025 supereranno per la prima volta le auto con motore a combustione interna in, spingendo il più grande mercato automobilistico del mondo a raggiungere tale obiettivo in anticipo rispetto ai rivali occidentali e rispetto agli stessi piani del governo. Attenzione, c’è un unico filo rosso. Il baratro della casa automobilistica tedesca, evitato per un soffio grazie a un accordo sindacale, una settimana fa e le nozze in Giappone, hanno come minimo comun denominatore proprio l’avanzata del mercato elettrico cinese.Ebbene, secondo le ultime stime fornite al Financial Times da quattro banche d’investimento e gruppi di ricerca (tra i quali Ubs, Hsbc, Morningstar e Wood Mackenzie), il Dragone registrerà una crescita delle vendite di veicoli elettrici (Ev) sul territorio nazionale, comprese le batterie pure e gli ibridi plug-in, di circa il 20% all’anno, fino a superare i 12 milioni di auto nel 2025.