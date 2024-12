.com - Intesa Sanpaolo punta sui giovani, Vassena “Sostenibilità e inclusività”

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – “Isono da sempre uno dei focus di. Sono sicuramente i più propensi al digitale, a testare le nuove soluzioni, ma sempre con l’accompagnamento e la necessità di un confronto con la nostra rete”. Lo ha detto Claudia, Executive Director sales & Marketing digital retailin un’intervista a Today.it.Un tema centrale degli ultimi anni è stato l’innalzamento dei tassi d’interesse sui mutui. Il nuovo corso dei mercati ha permesso però alla Banca Centrale Europea di alleggerire le percentuali, con un nuovo taglio dello 0,25%. “Su questa scia,è al lavoro per venire incontro soprattutto ai suoi clienti – spiega Claudia-. Il nostro credito d’impatto, oltre ai finanziamenti al Terzo Settore, include strumenti come mutui accessibili pere famiglie, prestiti a studenti senza garanzie e finanziamenti per imprese che dimostrano attenzione allasociale e ambientale.