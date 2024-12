Lanazione.it - Il freddo non frena la tradizione. Successo per il presepe vivente

Trentanove anni e non sentirli. L’appuntamento con ildi Barga, il più antico tra quelli che si celebrano in Valle del Serchio, non ha perso nemmeno un poco del suo smalto e si conferma come uno degli eventi prenatalizi più suggestivi. Così anche la scorsa antivigilia di Natale, in una serata fredda, ma comunque scaldata dall’atmosfera natalizia e spettacolare dell’antico castello di Barga che da Porta Reale fino in Duomo si è trasformato in una cielo aperto visitato da centinaia e centinaia di persone salite anche da fuori provincia fin nell’antico castello. Un’edizione particolarmente curata nelle scene degli antichi mestieri riproposti. Veri e propri quadri viventi come la falegnameria proposta da Massimo Nardini, l’osteria realizzata da alcuni giovani, o le antiche tradizioni della campagna del gruppo dell’intramontabile Mery Pieri.