Panorama.it - Gialli italiani: lo strano caso di Luca Canfora

Leggi su Panorama.it

«C’è solo una cosa di cui sono certo: mio fratellonon si è suicidato». Giuseppeparla con la voce rotta, i suoi grandi occhi scuri che vagheggiano per la stanza affacciata sul golfo di Napoli per - infine - velarsi. Perché nonostante sia passato più di un anno dalla tragedia, non smette di interrogarsi sull’accaduto che definisce «un mistero irrisolto».aveva solo 51 anni quel 1° settembre 2023, quando è stato ritrovato senza vita nel mare di Capri, davanti alla Grotta dell’Arsenale. Storico collaboratore di Paolo Sorrentino, ne è stato il costumista in tanti suoi successi, a partire da La grande bellezza, film premiato nel 2013 con l’Oscar. E poi, ancora, Youth, Loro, The Young Pope e The New Pope. Ma ha anche curato i costumi per altri film, come La Passione di Cristo di Mel Gibson, Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee.