Enrico Ruggeri svelata la tracklist del nuovo album La caverna di Platone

MILANO –svela sui suoi social ladel“Ladi” (Sony Music) in uscita il 17 gennaio 2025.Il primo singolo “Il Poeta”, dedicato al libero pensiero e ai suoi iconici seguaci, in particolare l’intellettuale Pier Paolo Pasolini, sarà in radio dal 10 gennaio.:1 Gli eroi del cinema muto2 Il Poeta3 Il cielo di Milano4 Zona di guerra5 Ladi6 Il problema7 Das Ist Mir Würst8 La bambina di Gorla9 Come prima più di prima10 Cattiva compagnia11 Le notti di pioggia12 Benvenuto chi passa da qui13 Arrivederci addioIl disco uscirà in digitale, CD e doppio vinile. La versione in doppio vinile 180 gr contiene alcune bonus track speciali ed è disponibile autografata in esclusiva sul Sony Music Store.