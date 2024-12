Oasport.it - Classifica Tour de Ski femminile 2025: Jessie Diggins comincia da leader

Ilde Ski, per l’edizione, va avanti dal 28 dicembre, con la partenza data dalla sprint di Dobbiaco, fino al 5 gennaio, con la conclusione sull’Alpe del Cermis. Un percorso che si snoda tutto attraverso l’Italia.Di seguito la graduatoria, nella quale si cerca di trovare (ammesso che lei ne voglia una) chi succederà aquale prima assoluta al termine dell’evento a tappe. Sono indicati anche i ritiri, che possono avvenire in qualunque momento.DE SKI1 3535410USA 1:552 3185551 JOENSUU Jasmi FIN +0:073 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +0:154 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +0:195 3515319 WEBER Anja SUI +0:216 3505800 DAHLQVIST Maja SWE +0:257 3426163 MYHRE Julie NOR +0:318 3427109 FOSSESHOLM Helene Marie NOR +0:329 3185168 NISKANEN Kerttu FIN +0:3710 3185828 KAHARA Jasmin FIN +0:3911 3205305 GIMMLER Laura GER +0:4112 3155324 JANATOVA Katerina CZE +0:4213 3506166 SVAHN Linn SWE +0:5014 3535562 KERN Julia USA +0:5315 3506079 LUNDGREN Moa SWE +0:5416 3295408 CASSOL Federica ITA +0:5417 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE +0:5418 3506356 ROSENBERG Maerta SWE +0:5619 3295410 MONSORNO Nicole ITA +0:5620 3505998 ILAR Moa SWE +0:5721 3205434 KREHL Sofie GER +0:5722 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +0:5723 3535659 SONNESYN Alayna USA +0:5924 3055160 SCHERZ Magdalena AUT +0:5925 3426200 WENG Lotta Udnes NOR +0:5926 3195263 QUINTIN Lena FRA +1:0027 3195395 PERRY Leonie FRA +1:0128 3025003 del RIO Gina AND +1:0129 3535316 BRENNAN Rosie USA +1:0130 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR +1:0331 3515375 KAELIN Marina SUI +1:0732 3515273 FISCHER Lea SUI +1:0733 3205403 CARL Victoria GER +1:0734 3195273 GAL Melissa FRA +1:0835 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR +1:0836 3105327 GAGNON Liliane CAN +1:0837 3425499 WENG Heidi NOR +1:0838 3515252 MEIER Alina SUI +1:0839 3295511 LAURENT Nadine ITA +1:0840 3425301 JOHAUG Therese NOR +1:0941 3205634 DIETZE Anna-Maria GER +1:0942 3185579 MATINTALO Johanna FIN +1:1043 3205407 FINK Pia GER +1:1044 3565055 UREVC Eva SLO +1:1045 3105214 STEWART-JONES Katherine CAN +1:1046 3555052 EIDUKA Patricija LAT +1:1047 3425896 THEODORSEN Silje NOR +1:1048 3515321 KAELIN Nadja SUI +1:1149 3205728 HOFFMANN Helen GER +1:1150 3205651 LOHMANN Lisa GER +1:1151 3295241 GANZ Caterina ITA +1:1252 3055136 BRUDERMANN Katharina AUT +1:1253 3295322 COMARELLA Anna ITA +1:1254 3505990 ANDEON Ebba SWE +1:1355 3565090 MANDELJC Anja SLO +1:1456 3195289 DOLCI Flora FRA +1:1457 3195314 PIERREL Julie FRA +1:1458 3426902 SANNESS Nora NOR +1:1459 3205496 SAUERBREY Katherine GER +1:1560 3155356 HAVLICKOVA Barbora CZE +1:1661 3055067 STADLOBER Teresa AUT +1:1662 3395130 TUUL Teesi EST +1:1763 3535718 LAUKLI Sophia USA +1:1964 3515285 WERRO Giuliana SUI +1:2165 3695052 OLEKH Viktoriia UKR +1:2666 3695104 NIKON Anastasiia UKR +1:2867 3695123 SHKATULA Sofiia UKR +1:313155344 BERANOVA Tereza CZE WD3205460 HENNIG Katharina GER WD3205570 RYDZEK Coletta GER WD