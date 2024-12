Lanazione.it - Bucine. Furti e sicurezza stradale. Gli interventi della giunta Nannini

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Sul fronteil Sindaco di, Paolo, nel corsoconferenza stampa di fine anno, ha evidenziato le critiche che riguardano la Valdambra. Sia per quanto riguarda laprivata (sono stati molti, infatti, isubìti daisi nell'ultimo periodo), sia per ciò che riguarda la. Sulla situazione deiil ??Sindaco rassicura i cittadini affermando che ha riferito il problema a livello provinciale, a tutte le forze dell'ordine, e, sottolinea, è stata fatta anche una conferenza dei Sindaci del Valdarno con il Prefetto, per attivarsi sul problema in domanda. Per quanto riguarda la, il Sindaco afferma l'intento del comune didi intervenire sulla provinciale 540 con nuova segnaletica e, soprattutto, con gli autovelox che potranno così moderare la velocità dei veicoli che la percorrono.