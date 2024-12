Zonawrestling.net - WWE: Infortunio per Zelina Vega, non ha lottato a Speed al suo posto B-Fab

Giunge notizia di alcuni problemi fisici per. La wrestler avrebbe dovuto prendere parte all’episodio di WWEin onda quest’oggi su X e pre registrato nei giorni scorsi, ma così non è stato. Durante la telecronaca, infatti, Corey Graves ha spiegato cheha dovuto dare forfait perin infermeriaDurante l’episodio diandato in oggi quest’oggi su X, Corey Graves ha reso noto cheè stata fermata da un. Avrebbe dovuto affrontare Natalya in un match del torneo per decretare la prima sfidante della Women’sChampion Candice LeRae, ma non ha potuto prendere parte al match. Al suoB-Fab. Al momento la WWE non ha rilasciato comunicati ufficiali sull’entità dell’. L’ultimo match dirisale all’episodio di Raw del 9 dicembre quando venne sconfitta da Lyra Valkyria nell’ambito di un Triple Threat Match parte del primo round del torneo per decretare la Women’s Intercontinental Champion che ha visto anche la partecipazione di Ivy Nile.