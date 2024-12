Quotidiano.net - Tokyo approva bilancio record: previdenza sociale e difesa al centro

La crescita progressiva dei costi per lae il nuovo aumento delle spese per lasaranno ancora una volta i principali capitali di esborso per il governo di, che ha appenato la legge diper un valoredi 115.500 miliardi di yen, equivalenti a 703 miliardi di euro per l'anno fiscale 2025. La bozza sarà presentata alla Dieta per le deliberazioni durante la sessione ordinaria che inizierà il mese prossimo. Nonostante le entrate fiscaliper il sesto anno consecutivo, il premier conservatore Shigeru Ishiba ha reso noto che le autorità finanziarie saranno costrette ad emettere nuove obbligazioni per un valore di 28.600 miliardi di yen per contribuire al finanziamento del, evidenziando la continua dipendenza del governo dal debito.