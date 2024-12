Bergamonews.it - Musica anni 90, Leonardo Manera e feste in piazza: Capodanno in Bergamasca

Tanti concerti, spettacoli e balli: sono numerose le iniziative organizzate inperggiare il. Mentre locali e ristoranti propongono serate a tema e cenoni con menù ad hoc, in città e provincia vengono organizzati eventi conlive, animazione e dj-set per divertirsi senza tralasciare il brindisi di mezzanotte.Tra gli appuntamenti spiccano “Voglio tornare negli90” alle degli Alpini a Bergamo, ill “A Christmas Carol” al Teatro Donizetti, lo show dial cine-teatro Gavazzeni di Seriate, molteine la tradizionale fiaccolata a Colere la sera di martedì 31 dicembre, mentre per dare il benvenuto al 2025 mercoledì 1° gennaio ci saranno il “Concerto di” al Teatro Sociale e all’Accademia Tadini di Lovere. La sera del primo giorno dell’anno nuovo, inoltre, non mancheranno i fuochi d’artificio a Ponte San Pietro.