Pianetamilan.it - Milan, Malick Thiaw: i numeri in Europa del giovane difensore rossonero

sta dimostrando di essere uno dei difensori più promettenti in. Ilcentrale tedesco, classe 2001, è al vertice delle classifiche europee per passaggi completati tra i difensori under 23 e si distingue anche per la sua abilità nel superare le linee di pressing avversarie con i suoi passaggi. Queste caratteristiche lo rendono non solo unsolido, ma anche una risorsa preziosa per il gioco costruito dal. Un esempio perfetto delle sue qualità si è visto nel gol vittoria di Tijjani Reijnders a Verona. Sebbene il passaggio illuminante che ha messo in condizione Fofana di servire l’assist decisivo, il lavoro preparatorio è stato di, che ha fatto arrivare la palla al francese con una grande apertura. Guardando aistagionali,ha collezionato finora 10 presenze in Serie A e 3 in Champions League, per un totale di 13 partite e 1087 minuti giocati.