Ilgiorno.it - Lavoratori introvabili, danno da 44 miliardi e Sud penalizzato

Leggi su Ilgiorno.it

Colombo Clerici* Mancano non soltanto tecnici e specialisti, ma anche manodopera non qualificata, lamentano gli imprenditori del settore imprese e servizi. Lo certifica l’Istat con le stime preliminari sul terzo trimestre 2024 del tasso di posti vacanti, per le imprese dell’industria e dei servizi e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti. Il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, rimane invariato al 2% come nel trimestre precedente. In particolare: per il totale, contribuisce la stabilità dal lato dei servizi (fermi al 2,1%) e la variazione negativa di 0,1 punti percentuali dell’industria (che si attesta all’1,9%). Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è fermo all’1,7%, come sintesi della diminuzione nell’industria e dell’aumento nei servizi di pari entità (rispettivamente -0,1 e +0,1 punti percentuali).