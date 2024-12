Lettera43.it - Il video pro-Cremlino e anti-Nato: il Babbo Natale occidentale abbattuto da quello russo

Leggi su Lettera43.it

Canali Telegram pro-hanno diffuso una clip in cui i sistemi di difesa aerea russi abbattono la slitta di, in volo sopra Mosca trainata dalle renne e carica di missili targati. «Ciao, russi! Ecco i vostri regali. Buon anno nuovo!», dice lo sventuratosorseggiando una Coca-Cola, prima di essere colpito dalla contraerea russa.Pro-Kremlin Telegram channels on Friday circulated a New Year’sdepicting Russian air defense systems shooting down Santa Claus’ reindeer sleigh.Read more: https://t.co/OpuOsseOb0 pic.twitter.com/IcYrSgZteh— The Moscow Times (@MoscowTimes) December 27, 2024Nonno Gelo contro: il messaggiodei filorussiLa scena si sposta poi in una sala di controllo militare dove un militare e Nonno Gelo – la versione russa di– stanno monitorano l’azione su uno schermo mentre risuona una tradizionale melodia popolare russa (e non più We Wish You a Merry Christmas, come all’inizio della clip).