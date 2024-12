Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025: Salvo ed Elvira ricevono un regalo inaspettato per le loro nozze

I preparativi per il matrimonio dici riserveranno molte sorprese nelle prossimeIl, che tornerà su Rai Uno, dopo la pausa natalizia, lunedì 30. Cosa accadrà negli ultimi episodi dele in quelli che segneranno l’inizio del? Scopriamolo insieme.Il, trame al 3La ripresa della soap dopo la pausa natalizia vedràe Salvatore alle prese con una grossa delusione. I due scopriranno infatti che ilappartamento non sarà pronto per il giorno del matrimonio, e ci rimarranno molto male.Ciro e Concetta cercheranno un’idea per fare agli sposi unche possa davvero sorprenderli, e a un certo punto il padre diavrà un’idea. I genitori della sposa coinvolgeranno tutto lo staff de Ilper portare a termine la ristrutturazione della casa all’insaputa dei futuri sposi.