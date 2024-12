Lanazione.it - Firenze, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi in scena con ‘Due maledetti amici’

Leggi su Lanazione.it

, 27 dicembre 2024 –inal teatro Puccini con. Appuntamento lunedì 30 dicembre alle ore 21 e martedì 31 dicembre alle ore 22 (sold out). Un viaggio tra spettacolo teatrale e una reunion tra vecchi compagni d'avventure con Musica da Ripostiglio. Dopo lo show televisivo del 2019 “amici miei” 'orchestrato' da, il regista toscano torna in teatro insieme a.“Prosegue questa galoppata di amici che si ritrovano e non demordono, ormai siamo dei boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – ha dettodello spettacolo - Tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi". Lo show aveva avuto una prima versione nel 2016 con ”A ruota libera”, approdato sempre in teatro.