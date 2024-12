Edil San Felice Spa commessa da 129 mln per lavori di manutenzione autostradale in Campania

Leggi su Ildenaro.it

SanSpa, società benefit – primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata unada Anas dal valore complessivo di € 30 milioni all’interno del Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fenix Consorzio Stabile Scarl e Lgm Srl.San, in qualità di consorziata designata per l’esecuzione deida Fenix Consorzio Stabile Scarl, si aggiudica unadal valore di 12.9 milioni di euro. L’accordo quadro di durata triennale prevede interventi diprogrammata per il risanamento strutturale di opere e componenti autostradali innei tratti di competenza di Anas, in particolare il Lotto 11 del DG/58/23.Saninterverrà attraverso consistentidi ripristino delle parti ammalorate di opere quali sovrappassi stradali, ferroviari, gallerie e viadotti presenti sulla rete stradale.