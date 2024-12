Tvplay.it - È fatta tra Juve e Genoa, cambia maglia con la formula del prestito

Leggi su Tvplay.it

sono due squadre che negli ultimi anni hanno più volte fatto scambi o trattative di calciomercato.Il calciomercato è alle porte ormai e i principali club italiani sono al lavoro per rinforzare la rosa. Una delle squadre che farà importanti movimenti è la, a caccia di rinforzi in tutti i reparti. Il club bianconero deve fare 1 o 2 colpi in difesa, poi serve una punta che possa far rifiatare l’ormai instancabile Dusan Vlahovic.Ètracon ladel(Lapresse) TvPlayOltre a questo non è escluso qualche rinforzo a centrocampo ma tutto dipende anche dalle uscite. Giuntoli dovrà lavorare molto ma intanto la società pensa anche al futuro e in generale a gennaio lavorerà l’intero mondo bianconero. Non si tratta solo della prima squadra dellama anche di quella NextGen, in difficoltà nel proprio campionato, e infine anche laWomen.