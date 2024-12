Sport.quotidiano.net - Che battaglia Ravenna la spunta dopo tre ore. Ma Pordenone l’aggancia al secondo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fano 23 (25-27, 25-18, 22-25, 33-31, 14-16) SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Acuti 3, Marks 19, Merlo 7, Mengozzi 7, Coscione 2, Roberti 37, Raffa (L); Compagnoni 5, Rizzi, Mandoloni 1, Klobucar 3. Ne: Magnanelli, Sorcinelli (L), Tonkonoh. All. Mastrangelo. CONSAR: Tallone 18, Copelli 10, Guzzo 25, Feri 4, Canella 5, Russo 4, Goi (L); Zlatanov 18, Bertoncello, Grottoli. Ne: Selleri, Ekstrand, Mirabella, Pascucci (L). All. Valentini. Arbitri: Armandola e Selmi. Note. Durata set: 32’, 29’, 32’, 47’, 23’. Fano: battute sbagliate 18, vincenti 7, muri 16, errori 17.: battute sbagliate 18, vincenti 12, muri 8, errori 15. Soffre, rischia, si butta via ma alla fine, al momento decisivo equasi tre ore di partita, piazza la zampata vincente e porta a casa due punti preziosi.