Al Lucca Summer Festival tornano Nile Rodgers & Chic. Parte la corsa ai biglietti

, 27 dicembre 2024 - Un ritorno attesissimo: dopo l’indimenticabile concerto del 2013,sul palco delin piazza Napoleone sabato 19 luglio 2025, in quella che si preannuncia come una delle edizioni più straordinarie della storia del. Al via laai, che sono disponibili dal 28 dicembre alle ore 10 su www.ticketone.it.si aggiungono a un cartellone stellare che già vede protagonisti artisti del calibro di Bryan Adams, Alanis Morissette, Simple Minds, Dream Theater, Scorpions, Ghali, Till Lindemann e Thirty Seconds to Mars. Il pubblico di Piazza Napoleone sarà travolto dall’energia e dai ritmi irresistibili di una delle formazioni più iconiche della musica mondiale. Una leggenda della musica.