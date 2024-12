Lanazione.it - Accoltellata dall’ex fidanzato. Martina, la quinta operazione: "Mi ha visto e mandato un bacio"

Leggi su Lanazione.it

FIRENZEUnal babbo Carlo prima di un nuovo intervento, il quinto. Un percorso sanitario lungo e per niente facile, ma a confortare la famiglia Voce ci sono i progressi che ogni giorno fada quel maledetto venerdì, quando il suo ex Mohit Kumar, 24 anni, accecato dalla gelosia e dalla rabbia per una relazione finita, l’ha colpita con una trentina di coltellate per ucciderla. La terribile aggressione è avvenuta all’interno del negozio di prodotti italiani di Oslo, in Norvegia, dove la studentessa fiorentina lavora parellalelamente ai suoi studi in informatica. L’exè stato arrestato, anche se al momento si trova pure lui ricoverato. Provvidenziale l’intervento dei colleghi die in particolare di uno, Oliver, che ha ingaggiato un vero e proprio corpo a corpo con l’aggressore, rischiando a sua volta la vita per disarmarlo.