A Natale gli italiani hanno speso 28 per la spesa | i prodotti più acquistati

Quest’anno, secondo i dati forniti da Coldiretti, gli2,8 miliardi di euro per l’acquisto di cibi e bevande durante le festività natalizie, con una chiara preferenza per idella tradizione e per quelli a marchio Made in Italy.2,8 miliardi per ladi, 9su 10festeggiato a casaNel complesso, glidedicato una cifra significativa alla tavola natalizia, con 2,8 miliardi di euro investiti in acquisti gastronomici. Nonostante le difficoltà economiche e l’aumento dei prezzi, laper il cibo resta una delle principali voci di consumo in occasione delle festività. Un dato che conferma come, anche in tempi di crisi, le tradizioni culinarie siano un aspetto irrinunciabile per moltissimi.L’indagine di Coldiretti ha rivelato che quasi novesu dieci (88%)deciso di festeggiare ila casa propria o da parenti e amici.