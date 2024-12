Iodonna.it - Rivenderli ci permette di fare decluttering, di guadagnare e di fare un gesto positivo verso l’ambiente. L'oggetto che non abbiamo gradito noi si merita di trovare qualcuno che lo apprezzi davvero

Come i fantasmi dei Natali passati di dickensiana memoria, a volte riemergono. Regali ricevuti e non apprezzati che sono finiti nel fondo dei nostri armadi o sulle mensole più alte in cantina. Per non allungarne la schiera con i doni non graditi ricevuti in questo Natale 2024, le soluzioni esistono. La più furba si chiama reselling, ovvero rivendere tutto e subito, senza sensi di colpa. Tutte pazze per il vintage, il second-hand e l’eco-consapevolezza X Leggi anche › Second hand, la nuova frontiera per i regali di Natale Natale 2024, cosadei regali non graditi?Un’indagine effettuata da Subito.