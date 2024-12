Putin | Vogliamo chiudere la guerra non solo congelarla I negoziati in Slovacchia? Perché no

Leggi su Open.online

Vladimirvuolela, non. Lo ha detto il presidente russo stesso citato dalla Tass, in merito a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare il conflitto con Kiev. «Cerchiamo anche di porre fine al conflitto», ha precisato il leader del Cremlino aggiungendo una novità. Il premier slovacco Robert Fico durante la sua visita in Russia ha espresso la sua disponibilità a fornire il suo paese come base per itra Mosca e Kiev. Fico, secondo, «ha detto che loro sarebbero felici di fornire la base per i. Non siamo contrari. Se si arriva a questo,no? Dal nostro punto di vista laassume una posizione così neutrale. Per noi questa è un’opzione accettabile»., Joe Biden e la NatoNel mentre pesa negli equilibri con gli Usa l’attacco sferrato in Ucraina nelle prime ore della mattina di Natale: oltre 170 fra missili e droni, un morto e danni all’infrastruttura elettrica.