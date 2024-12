Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, terzo ko di fila in Eurolega: l’Olympiacos vince al Forum ancora di 1 punto

- Santo Stefano non porta doni in casa milanese. L’Armani gioca una grande partita contro l'Olympiacos, ma si deve arrendere con il punteggio di 83-84 al termine di una vera battaglia. 1un solo maledettocome settimana scorsa contro il Bayern, costringe l'EA7 alla terza sconfitta consecutiva, pur giocando una gara ad altissimo livello. Non bastano le prove di Shields e Mirotic che, seppur guardati a vista, chiudono con 15 e 16 punti, questa volta manca tantissimo LeDay che invece ne segna solo 3. I segnali ottimo sono di Bolmaro che dimostra sempre più solidità e chiude con 14 punti. L'parte subito a spron battuto sul 13-9 con i canestri di Bolmaro e Shields, ma l'Olympiacos rimane a contatto tanto (19-19 al 10'). La ripartenza del 2° periodo è ottima, 7-0 dopo un paio di minuti con Tonut e Causeur a fare i guastafeste (26-19).