Ilfattoquotidiano.it - “Non serve tagliare le porzioni, si può dimagrire mangiando: ecco come fare”: le 8 regole dei nutrizionisti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mangiare meno” è diventato un mantra ripetuto per ogni dove. Madovrebbe essere oramai altrettanto noto, per ridurre il girovita, o comunque, più in generale, per mantenersi in forma, quello che conta non è la “quantità” di cibo che ingeriamo ma il suo apporto calorico e la giusta combinazione dei nutrienti principali che assorbiamo. Nel pieno dei grandi pranzi e delle grandi cene delle feste, se già state avendo sensi di colpa o semplicemente vi sentite appesantiti,alcuni consigli utili per mettere in pancia meno calorie senza sentire troppo i morsi della fame. Naturalmente va detto che questi rimedi valgono in generale etendenza per persone in salute: non dovrebbero mai sostituire un buon approccio individualizzato alla dieta, basato su un competente parere medico.I consigli degli esperti1) Innanzitutto va considerato il fattore acqua.