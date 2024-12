Lapresse.it - Kazakistan, precipita aereo di linea: spunta l’ipotesi che sia stato colpito dalla contraerea russa

Proseguono le indagini sul disastroavvenuto in, con il volo dell’Azerbaigian Airlinesto ad Aktau. Il bilancio è di 38 morti e 32 sopravvissuti. L’to inpotrebbe essereSecondo le prime ricostruzioni l’incidente potrebbe essercausato da una collisione tra l’e uno stormo di uccelli. Ma, dopo la diffusione di alcune immagini della carlinga dell’sulla quale sono evidenti fori che potrebbero far pensare a colpi di arma da fuoco,ancheche il velivolo siaprima dire.Abbattuto dalle difese aeree russeIl quotidiano britannico Guardian scrive di non meglio precisati “media russi” che “hanno ipotizzato che l’possa essereabbattuto dalle difese aeree di Mosca, che lo hanno scambiato per un drone ucraino”.